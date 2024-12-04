Milyonlarca emekli ve memurun yıl sonu zammını merakla beklediği bu dönemde, enflasyon oranları da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Emeklilerin alacağı 5 aylık zam oranı %14,58 olarak belirlendi. Son bir aylık verilerin eklenmesiyle maaşlardaki artış oranı kesinleşecek. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarındaki artışla ilgili en net oranı açıkladı. Erdursun, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ortalama %17, memur ve memur emeklilerine ise %12 enflasyon farkı çıkar!” şeklinde konuştu.

5 AYLIK ENFLASYON VERİSİ BELLİ OLDU

Dün TÜİK, kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Son verilere göre, 5 aylık emekli maaş zammı netleşmiş oldu. Temmuz ayında enflasyon %3,32, Ağustos'ta %2,47, Eylül'de %2,97 ve Ekim ayında %2,88 olarak açıklanmıştı, bu da emeklilerin 4 aylık enflasyon farkını belirledi. Kasım ayı enflasyonu ise %2,24 olarak duyurulunca, emeklinin 5 aylık enflasyon farkı %14,58 olarak hesaplandı. Aralık ayı enflasyon verisinin Ocak başında açıklanmasıyla birlikte, emeklilerin 6 aylık maaş zammı kesinleşmiş olacak.

Açlık sınırının 22 bin TL'yi geçtiği bir dönemde, 12 bin 500 TL ile geçinmeye çalışan emekliler, gelecek maaş zammıyla bekledikleri düzeyde bir iyileşme görmeyebilir. Ancak emekli ve memurların maaş zam oranı, şimdiden belirginleşmeye başladı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, en son açıklanan enflasyon rakamına göre maaş artışı tahminini paylaştı.

Erdursun, “TÜİK Kasım ayı enflasyon oranını %2.24 olarak açıkladı. Aralık ayında %2 gibi enflasyon açıklanır. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ortalama %17, memur ve memur emeklilerine ise %12 enflasyon farkı çıkar!” şeklinde konuştu.