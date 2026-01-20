Yapılan düzenlemeyle birlikte bazı meslek grupları “Yıpranma Payı” kapsamına alındı. Bu sayede söz konusu alanlarda çalışanlar, daha erken emekli olma imkanına kavuşacak.

Erken emeklilik nasıl sağlanıyor?

Bugüne kadar daha çok madenciler, polisler ve askerlerle özdeşleşen yıpranma payı uygulaması; yeni düzenlemeyle sağlık çalışanları, gazeteciler, itfaiye personeli ve ağır sanayi işçileri gibi pek çok meslek grubunu da içine alıyor. Sistem, çalışanların prim günlerine ek süre kazandırıyor ve bu birikim, emeklilik yaşından düşülerek erken emekliliğin önünü açıyor.

Prim günlerine ek süre geliyor

Yıpranma payı bulunan mesleklerde, normalde yılda 360 gün olarak hesaplanan prim gün sayısı, yapılan işin risk düzeyine göre yıllık 60, 90 ya da 180 gün artırılıyor. Örneğin yıllık 90 gün yıpranma payı hakkı olan bir çalışan, bir yıl çalıştığında primleri 360 gün yerine 450 gün üzerinden değerlendiriliyor.

Bu şekilde kazanılan ek süreler birikerek emeklilik yaşından indiriliyor. Yıpranma payı uygulaması sayesinde çalışanlar en fazla 5 yıl daha erken emekli olabiliyor. Bazı çok ağır ve riskli işlerde ise bu sürenin 8 yıla kadar çıkabildiği belirtiliyor.

Yıpranma payı kapsamında erken emeklilikten yararlanabilecek meslek grupları şu şekilde sıralanıyor:

Sağlık alanında görev yapanlar

Doktorlar, hemşireler, ebeler, hasta bakıcılar, röntgen teknisyenleri ve ambulans şoförleri bu kapsama giriyor. Bu mesleklerde çalışanlara her yıl için 60 gün yıpranma payı ekleniyor.

Basın mensupları

Basın kartına sahip muhabirler ve diğer basın çalışanları da yıpranma payı uygulamasından faydalanabiliyor.

Maden ve yer altı çalışanları

Yıpranma payı en yüksek olan grup olarak öne çıkıyor. Bu alanda çalışanlara yılda 180 gün, yani 6 ay ek süre tanınıyor.

Güvenlik güçleri

Askerler, polisler, MİT personeli ile cezaevi infaz ve koruma memurları erken emeklilik hakkı elde edebilen meslekler arasında yer alıyor.

Ağır sanayi çalışanları

Demir-çelik tesislerinde görev yapanlar ile cıva, asit gibi zehirli maddelerle çalışan sanayi işçileri de yıpranma payından yararlanabiliyor.

İtfaiye personeli

Yangın söndürme ve acil müdahale görevlerinde bulunan itfaiyeciler de bu kapsamda erken emeklilik hakkına sahip meslek grupları arasında bulunuyor.

LİSTEYE YENİ EKLENENLER

Listeye 2026 itibarıyla yeni meslekler de eklendi. Bu yıl itibarıyla listeye eklenen meslekler şöyle:

Çimento fabrikası çalışanları

Alüminyum fabrikası çalışanları

Cam sanayi çalışanları

Dökümhane işçileri