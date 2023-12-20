Siemens Healthineers Türkiye, 135. yılını kutluyor. 135. yılı vesilesiyle ’geçmiş, şimdi, gelecek’ temasıyla Osmanlı Devleti’nden günümüze, Siemens Healthineers’ın ülkemizdeki tarihini anlatan bir kitap da hazırlayan şirket, Çırağan Sarayı’nda düzenlediği basın toplantısıyla bir asrı aşan sağlık tecrübesini ve gelecek hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

Tıbbi teknoloji alanındaki inovasyonlarıyla sağlığın gelişimine katkı sağlayan ve dünyada 70’ten fazla ülkede faaliyet gösteren tıbbi teknoloji şirketi Siemens Healthineers’ın ülkemizdeki temsilcisi Siemens Healthineers Türkiye, 135. yılını kutluyor. Şirket, Türkiye’de 600’ü aşkın çalışanıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’daki merkezlerinin yanında, ülke çapındaki saha operasyonlarıyla geniş bir çalışma ağında faaliyet gösteriyor. Yapay zekâ, hassas ve kişiselleştirilmiş tıp, dijital çözümlerle sağlık verilerinin kullanımı ve yapay zekâ alanlarında sunduğu çözümlerle sağlık profesyonellerine karşılaştıkları sorunların üstesinden gelmeleri için destek olan şirket, 2021 yılında kanser bakımında dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Varian’ı bünyesine dahil ederek dünya tıbbi teknoloji sektörünün kapsamlı portföyüne sahip şirketlerinden biri haline geldi.

"Görevimiz görünmeyeni göstermek"

Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sonemel, şirketin 135. yılına özel açıklamasında, “Osmanlı Devleti’nde atılan ilk adımlardan, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı unvanı ve imzasıyla kurulan Cumhuriyetimizin ilk röntgen sistemine kadar, ülkemizin tarihiyle kol kola yürüyen köklü bir geçmişe sahibiz. 135 yıldır paydaşlarımızla kurduğumuz güven esaslı bağlar sayesinde sağlık alanındaki kesintisiz inovasyonları ülkemizle buluşturuyoruz. Bu tecrübe ve insanı odağa alan güçlü kurum kültürümüz bir araya gelince ortaya 135 yıldır sürdürülebilen bir başarı hikayesi çıkıyor. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde bu başarıyı devam ettirmek bizim için büyük bir gurur kaynağı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bundan tam 100 yıl önce, sahip olduğu dehasıyla görünmeyeni gördü ve bunu büyük Türk milletine gösterdi. Bir milleti, hepimizin tutkuyla bağlı olduğu bir içgörüyle harekete geçirdi: Özgürlük. Özgür ve bağımsız bir vatanı geleceğe taşımak için Cumhuriyetimizi kurdu. Siemens Healthineers Türkiye olarak, Atatürk’ün görünmeyeni gören ve görünmeyeni gösteren vizyonundan ilham alıyoruz. Ürün ve hizmetlerimizle 135 yıldır coğrafyamızdaki görevimiz, görünmeyeni göstermek. Bu ilhamla ülkemizin tarihiyle kol kola yürüdük ve çok çalışarak Cumhuriyetimizin ilk yüz yılının tanığı olduk. Sonrakilere de hazırız” ifadelerini kullandı.

"Kitabımız 2023’teki çifte gururumuzun bir nişanesi"

Toplantıda Türkiye’nin yüksek kalkınma potansiyelini gerçeğe dönüştürmek için tüm paydaşlarıyla birlikte ülkemizde sağlık sektörüne katkı sağlamak için gelecek rotasını inovasyonla çizdiklerine değinen Sonemel, “135 yıllık sürdürülebilir başarımızın baş mimarları hiç kuşkusuz paydaşlarımız ve çalışanlarımız. Bu vesilesiyle kendilerine teşekkür etmek ve tarihe iz bırakmak üzere, Cumhuriyetimizin 100. yılında, aynı zamanda "Sağlıkla 135 Yıl" adlı bir kitap hazırladık. Sunuş yazısında Cumhuriyet’imizin önemli tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı imzasının bulunmasından dolayı ayrıca gururluyuz” dedi. “Geçmiş, şimdi ve gelecek temasıyla uzun bir çalışmanın, araştırmanın ve yoğun bir emeğin ardından şu anda elimizde olan bu kitap 2023 yılındaki çifte gururumuzun bir nişanesi. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ederim. Tarihe böyle bir eserle güzel bir iz daha bıraktığımız için mutluyuz” şeklinde konuşan Sonemel, şirketin 2024 hedeflerinden de bahsetti.

“Sağlığa erişimi artırmak dijital teknolojilerle mümkün”

Türkiye’deki ürün, hizmet ve çözümleriyle, günde bir milyondan fazla insanın sağlıkla yaşamasına katkıda bulunan şirketin, 2025’e dek sağlık hizmetlerine erişimi artırmak için yoğun bir çaba içinde olacağını kaydeden Sonemel, “Günümüzdeki artan nüfus ve hasta sayısı, yüksek sağlık sistemi maliyetleri, personel yetersizliği gibi baskıya yol açan koşulları düşündüğümüzde, bu koşullara ancak dijital teknolojilerle yanıt sunmanın mümkün olduğunu görüyoruz. Öte yandan, hasta verileri giderek artıyor. Bu verileri dijital teknolojilerin yardımı olmadan işlemek ve anlamlandırmak için ciddi bir insan kaynağı ve zamana ihtiyaç var. Zaman baskısının çok yüksek olduğu ve hayati bir önem taşıdığı sağlık hizmetleri için sağlık profesyonellerinin yeteneklerini ve kıymetli zamanlarını en etkili şekilde kullanmalarını sağlamak istiyoruz. İnsanlığı tehdit eden hastalıkların yaygınlaşmasıyla artan hasta verilerini dijital teknolojilerin yardımı ile işlemek ve anlamlandırmak, üzerinde önemle durduğumuz konulardan biri. Bu yöndeki çalışmalarımızın sonuçları, zaman baskısının çok yüksek olduğu ve hayati bir önem taşıdığı sağlık hizmetleri için sağlık profesyonellerinin yeteneklerini ve kıymetli zamanlarını en etkili şekilde kullanmalarına destek oluyor. 2024 yılında bu odakla, sağlık sektöründe hızla değişen beklentilere ve giderek artan ihtiyaçlara yenilikçi çözümlerimizle yanıt vermeye ve sağlıkta dijitalleşme döneminde de tıbbi teknoloji alanının öncülerinden olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Büyüme vektörlerinde sağlık hizmetlerini dijitalle dönüştürme ve yakın geleceğin en tehdit edici hastalıklarıyla mücadele hedefleri olduğunun altını çizen Sonemel, kardiyovasküler ve nörovasküler bakım ile kanser bakımına odaklandıklarını belirtti. Şirket, globalde tıbbi teknoloji alanında 15 binden fazla patente sahip. Yapay zekâ çalışmalarına 90’lı yılların sonlarında başlayan Siemens Healthineers, bugün gelinen noktada pazara diagnostik görüntüleme, laboratuvar çözümleri ve servis hizmetleri ile 80’den fazla yapay zekâ destekli ürün sunuyor. Bir hastanın dijital ikizini oluşturma, hassas ve kişiselleştirilmiş tıp, dijital çözümlerle sağlık verilerinin kullanımı ve yapay zekâ alanlarında sunduğu çözümlerle sağlık kurumlarına ve sağlık profesyonellerine karşılaştıkları sorunların üstesinden gelmeleri için destek oluyor.