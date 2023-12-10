İkinci el araba fiyatları Ticaret Bakanlığı tarafından peş peşe alınan kararlar nedeniyle aynı dönemde yüzde 25’e kadar geriledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile ikinci el araç satışlarındaki "6 ay ve 6 bin kilometre" şartı ve ilan kısıtlamasının süresi 6 ay daha uzatıldı.

Habere göre 1 Ocak 2024'te sona erecek uygulama, 1 Temmuz 2024'e kadar devam edecek. Peki sıfır araçlarda durum ne olacak?

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç bu uzatmanın olumlu bir adım olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Bu uygulamalardan sonra sıfır araçlar gerçek değerine indi. Sıfır araçlar inince ikinci el araçlar da gerçek değerine gelmiş oldu. Şu anda piyasada yüzde 20-25 oranında bir düşüş oldu”

Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araçların ticaretine ilişkin yaptığı yönetmelik değişikliği, sektörde yeni bir dönemi başlatırken Erkoç kurun yükselmesinin araç piyasasına etkilerine dikkat çekti.

Erkoç, sıfır araçlara gelecek zam tarihini de vererek "Eğer kur yükselmeye devam ederse fiyatlar kesinlikle etkilenir. Bu yüzden gerçek ihtiyaç sahipleri araç almak isteyenler bir an evvel araçlarını alsın diyoruz. Yılbaşından sonra Ocak ayının 15’inden sonra fiyatların yine yükselebileceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.