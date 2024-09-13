Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, rahatsızlanan 2 yaşındaki Sıla bebek, ailesi tarafından hastaneye götürüldü.



Muayene sırasında bebeğin vücudunda darp izlerine rastlandı. Beyin kanaması geçiren çocuk ameliyat edildi, ardından yoğun bakımda tedaviye alındı. Sıla bebeğin, daha sonrasında cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında, Sıla bebeğin annesi, üvey babası ve iki komşu çocuğu da dahil olmak üzere toplam beş kişi gözaltına alındı. Anne B. Y. ve komşularının 13 ve 14 yaşlarındaki çocukları tutuklandı. Ailenin 5 yaşındaki diğer çocuğu ise devlet korumasına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Cumhuriyet savcılığı tarafından sorgulandı ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Böylece olayla ilgili tutuklu şüpheli sayısı beşe yükseldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağ'da şiddete ve istismara uğrayan 2 yaşındaki bebekle ilgili yazılı açıklama yaptı.



Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği kaydedilerek, olayla ilgili şüphelilerin emniyet birimlerince gözaltına alındığı belirtildi.



Açıklamada, "Entübe durumunda bulunan bebeğin kardeşi devlet koruması altına alınarak psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız." ifadesine yer verildi.

3 gün boyunca Sıla'yı hastaneye götürmemiş

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, annenin delilleri gizlediğine dikkat çekerek, "Anne maalesef çocuğunun uğradığı cinsel istismarı anlamasına rağmen elde ettiği delilleri ve bulguları adli makamlarla paylaşmayarak delilleri gizliyor. Akabinde de çocuğunu 3 gün boyunca hastaneye götürmeyerek bakım yükümlülüğüne aykırı davranıyor. Maalesef ki çocuğun beyin kaynaması geçirmesinin nedeni erken müdahale edilmemesinden kaynaklı. Kati rapor dosyada mevcut. Zaten şüpheli iki kişinin tutuklanmasına sebep buydu" dedi.