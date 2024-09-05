Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Orta Mahalle Kökçü Sokak üzerinde bulunan bir dairede silahla başından vurulan bir kadın ağır yaralandı.

Olay, çevredeki vatandaşların silah sesi duyduktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, S.G. (35) isimli kadını silahla başından vurulmuş halde buldu. Ağır yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, kadının vurulduğu dairede geniş çaplı bir inceleme yaptı. Kadının sağlık durumu ciddiyetini korurken, ekipler, olayın ardından iş merkezinden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.