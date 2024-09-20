Bursa Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanatı daha ulaşılabilir hale getirmek amacıyla 'Bursa Sinema Günleri'ni başlattı. Etkinlik, Bursa’nın yaşam kaynağı olan Uludağ’ın 'zaman', 'yaşam' ve 'talan' üçgenindeki tarihi serüvenini anlatan (T)ALAN adlı belgeselin gösterimi ile başladı. Bursa Muhalif Gazetesi tarafından yapılan belgeselin ardından, “Uludağ varsa Bursa var, Uludağ yoksa Bursa yok” temasıyla bir söyleşi düzenlendi. Bu söyleşide, Uludağ’ın mevcut durumu ve korunması gereken önemi hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Büyükşehir Belediyesi, kentin yalnızca salonlarını değil, meydanlarını, mahallelerini ve sokaklarını da sanatla aydınlatmayı hedefliyor. Eylül ayı sonuna dek sürecek olan Bursa Sinema Günleri, ilk gününde Gökdere Vadisi Setbaşı Şehir Kütüphanesi Üftade Konferans Salonu girişinde gerçekleştirildi. Açık hava etkinliğine CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kültür Şube Müdürü Nazan Akdoğan, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve Bursa Muhalif Gazetesi ekibi katıldı.

Belgesel, Uludağ’ı koruma mücadelesini ve bu mücadeledeki aktörlerin hikayelerini ilgiyle izlettirdi. Gösterimin ardından, Bursa Barosu Çevre Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Eralp Atabek, DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Güler, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ve Türkiye Ormancılar Derneği Bursa Temsilcisi Cemal Türeyen, Uludağ’ın korunması ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Bursa Sinema Günleri, Gökdere’nin yanı sıra Kültürpark Atatürk Stadyumu Kütüphanesi önünde de değerli filmlerin gösterimleriyle 29 Eylül akşamına kadar devam edecek.