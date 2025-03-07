Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, site yönetimleri yalnızca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve belirli kriterlere göre sınıflandırılan şirketler tarafından yürütülebilecek. Ayrıca, site yönetimlerinin mali işlemleri, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim şirketleri tarafından yılda en az bir kez incelenecek. Yeni düzenleme kapsamında, kat malikleri de denetim talep etme hakkına sahip olacak.

Hangi hizmetler verilecek?

Bakanlıkça yetkilendirilecek şirketler, kat maliklerine ve kiracılara rutin olarak sundukları hizmetlerin yanı sıra; otopark, bahçe alanları, varsa sosyal tesisler gibi ortak yaşam alanlarının ruhsat ve eki projelerine uygun olarak kullanılmasını ve işletilmesini sağlayacak. Ayrıca, kazan dairesi, asansör gibi makine ve ekipmanların düzenli bakım ve kontrollerini yapacak, enerji verimliliği ve evsel atık yönetiminin düzenlenmesini takip edecek. Noksanlıklar, yapılması gerekenler ve alınması gereken tedbirler konusunda önce bina yönetimini ve kat maliklerini uyaracak. Site yönetimleri yerine getirilmesi zaruri olan konularla ilgili gereken tedbirlerin alınmaması durumunda da ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunabilecek.

Kat maliklerinin iskân ettikleri yapıların yönetimine dair bilgi ve belgelere sistem üzerinden şeffaf bir şekilde erişimi için Bakanlıkça elektronik yazılım sistemi kurulup, ortak kullanıma açılacak. Bakanlığa bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bu doğrultuda 23 Ekim 2024'te Ankara’da kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler ile sektör temsilcisi STK’ların katıldığı bir çalıştay düzenlemiş, toplantıda kat maliki konumundaki vatandaşların ve hizmet sunucusu şirketlerin sorunları ve çözüm önerileri değerlendirilmişti. Mevzuat düzenlemesi, ilgili kurumların görüşlerine açılacak ve gelen değerlendirmelerin ardından son şekline kavuşacak. Düzenleme daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a sunulacak.