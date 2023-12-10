Dehşete düşüren olay, Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Kokulu Sokak üzerinde sabah saat 07.45 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.S., H.Ç.’yi (37) telefonla arayıp konuşmak için sokakta buluştu.

Daha sonra ikili arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı.

E.S., bıçakla saldırdığı H.Ç.’yi sol göğüs altından, sağ göğüs altından ve sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı.

En son bıçak darbesini H.Ç.’nin sırtına bıçağı sapladı ve E.S. olay yerinden kaçtı.

H.Ç, sırtına saplanan bıçağı kendi eliyle çıkartarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi.

Elinde bıçakla bir iş yerine sığınan yaralı buradan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

H.Ç.’nin aldığı bıçak darbeleriyle hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis olaydan sonra kayıplara karışan E.S.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.