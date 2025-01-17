Ankete katılan seçmenlere, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Çıkan sonuçlar, kararsız ve oy kullanmayacak seçmen oranının oldukça yüksek olduğunu ortaya koydu. Bu grubun oranı, toplamda %36,7 olarak belirlendi. Bu durum, seçmen davranışlarındaki belirsizliği ve seçimlerin sonucunu etkileyebilecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Parti Bazında Oy Oranları

Ankette dikkat çeken bir diğer önemli nokta, büyük partilerin oy oranlarının birbirine çok yakın olmasıydı. CHP, %20,2 ile ikinci sırada yer alırken, AKP ise %18,7 ile üçüncü sırada kaldı. Diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde sıralandı:

DEM Parti: %6,1

MHP: %5,6

İYİ Parti: %2,8

Yeniden Refah Partisi: %2,5

TİP (Türkiye İşçi Partisi): %1

Anahtar Parti: %0,9

Diğer: %3,2

Anketin önemli bir kısmı, kararsız seçmenlerin ve oy kullanmayacak kişilerin dağıtılmasından sonra şekillendi. Bu durumda, CHP'nin oy oranı %31,9'a çıkarak birinci sıraya yükseldi. AKP ise %29,6 ile ikinci sırada kaldı. Bu durum, kararsızların büyük bir kısmının CHP'ye yöneldiğini, ancak AKP'nin hala güçlü bir seçmen kitlesine sahip olduğunu gösteriyor.

Kararsızlar dağıtıldığında diğer partilerin durumları ise şu şekilde oldu:

DEM Parti: %9,6

MHP: %8,9

İYİ Parti: %4,4

Yeniden Refah Partisi: %3,9

Zafer Partisi: %3,6

TİP: %1,6

Anahtar Parti: %1,4

Diğer: %5,1

Bu anketin sonuçları, Türkiye'deki siyasi ortamın oldukça dinamik olduğunu ve kararsız seçmenlerin seçim sonuçları üzerinde belirleyici bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Kararsız seçmenlerin dağılımı, partilerin mevcut destek oranları ve gelecekteki stratejileri açısından önemli ipuçları veriyor. CHP'nin, kararsızların büyük bir kısmını kendine çekerek ön plana çıkması, partinin seçim kazanma ihtimalini artırıyor gibi görünüyor. Öte yandan, AKP'nin oy kaybı, partisinin daha geniş bir seçmen kitlesi üzerinde nasıl bir etki bırakacağına dair soru işaretleri doğuruyor.

Seçimlere kadar olan süreçte, kararsız seçmenlerin tercihleri ve parti liderlerinin izlediği stratejiler, Türkiye'nin siyasi manzarasında belirleyici faktörler olacak gibi görünüyor.