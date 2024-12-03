Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıttaki kayıt dışılığı önlemek amacıyla Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) uygulamasını hayata geçirerek, tüm ticari araçların bu sistemi kullanmasını zorunlu kıldı.

Ticari araç sahipleri, TTS'yi utts.gov.tr adresi üzerinden temin edebilecek. İlk aşamada 15 milyon araç, ardından ise toplamda 20 milyon araç sisteme dahil edilecek. Ayrıca, 1 Temmuz 2025'ten itibaren trafiğe çıkacak yeni araçlara TTS takılması zorunlu olacak.

TTS montaj ücreti 2.172 TL olarak belirlenirken, bu sistemsiz araçlar, 2025 itibarıyla akaryakıt istasyonlarından benzin alamayacak. Uygulamanın toplamda 43 milyar 440 milyon TL gelir sağlaması bekleniyor. Ayrıca, 8 bin akaryakıt istasyonuna TTS cihazı yerleştirilecek ve bunun için 5 milyar TL'lik bir maliyet öngörülüyor.

Vatandaşın omzuna 48.5 milyar TL'lık yeni yük'

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, düzenlemeyi eleştirerek, uygulamanın hem vatandaşlara hem de akaryakıt firmalarına ek maliyet yükü getirdiğini belirtti.

“AKP, vatandaşın omzuna 48.5 milyar TL yeni bir maliyet yüklüyor. Hâlihazırda kullanılan taşıt tanıma sistemleri entegre edilebilirdi." diyen Yavuzyılmaz, mevcut sistemlerin çöpe atılıp yeni düzenlemeye geçilmesine karşı çıktı.

Yavuzyılmaz, "Bu cihazların hangi firmalar tarafından ithal edileceği, montaj işlerinin kimlere verildiği açıklanmalı.” dedi.

Son 3 hafta

Öte yandan TSS'ye geçiş için son tarih 31 Aralık 2024. Araç başına 2.172 liraya mal olan sistem için araç sahipleri utts.gov.tr üzerinden yetkili montaj firmalarına ulaşabilicek.