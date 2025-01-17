İnsan ve kargo taşımacılığı için tasarlanan 122 metre uzunluğundaki Starship, Texas’taki Boca Chica’da yer alan Starbase üssünden Türkiye saatiyle 01.38’de fırlatıldı.

Fırlatma sonrası 8 dakika boyunca başarıyla ilerleyen roketle bağlantı kesildi ve roket parçalandı. Ancak, roketin güçlendirici bölümü olan “Super Heavy,” planlandığı gibi fırlatma rampasına geri döndü. SpaceX görev kontrol merkezi, test uçuşunun detaylarını analiz etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Roketin üst kısmı parçalanırken, güçlendirici kısmı olan “Super Heavy” ise fırlatma rampasına planlandığı şekilde geri döndü. SpaceX İletişim Müdürü Dan Huot, "Roketle iletişimimizi kaybettik. Bu, bize esasen üst kademede bir anormallik olduğunu gösteriyor" dedi. Elon Musk ise sosyal medya hesabından roketin parçalanan bölümünü paylaşarak, "Başarı belirsizdir, ancak eğlence garantilidir!" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Haiti'nin başkenti Port-au-Prince semalarında iz bırakan turuncu ışık topları görüldü.

Uçaklar rotaları değiştirdi

Uçuş takip sitesi FlightRadar24'e göre onlarca ticari uçuş, rokete ait muhtemel enkaz parçalarından kaçınmak için farklı havalimanlarına yönlendirildi veya rotasını değiştirdi. Miami ve Florida, Fort Lauderdale'deki havalimanlarından kalkışlarda da yaklaşık 45 dakika gecikmeler yaşandı.