Erkeklerde doğurganlığa doğrudan etki edebilecek şeylerden biri de sperm kalitesidir. Bu nedenle sperm sayısını artırmanın yolları büyük önem taşır. Sperm kalitesinin yanı sıra sperm sayısı da çocuk sahibi olabilmek için en önemli faktörler arasında bulunuyor.

Çocuk sahibi olmadan sorunlar yaşıyorsanız sperm kalitenizde sorunların olması muhtemeldir. Yetersiz ve kalitesiz sperm nedeniyle çocuk sahibi olmak daha zor ve hatta imkânsız hale gelebilir. Bu yüzden tıbbi tedavi için başvurmadan önce yaşam koşullarınızda değişiklik yapmayı deneyebilirsiniz.

Yaşam koşullarınızda yapacağınız değişikliklere rağmen çocuk sahibi olmada problem yaşıyorsanız, vakit kaybetmeden tıbbi tedaviye başlayabilirsiniz. Ayrıca kısırlık tedavisi devam ederken bir yandan da yine yaşam ve beslenme alışkanlıklarınızda değişiklik yapmanız faydalı olacaktır.

Kısırlık gibi problemler her zaman tedavi edilebilir olmasa da, çocuk sahibi olma şansınızı artırmak için uygulayabileceğiniz bazı şeyler bulunuyor. Özellikle beslenme ve yaşam alışkanlıklarına dikkat etmek bunların başında gelmektedir.

Sperm Sayısını Artırmanın Yolları Nelerdir?

Sperm kalitesini ve sayısını artırmak için aşağıdaki bahsedilenlere dikkat etmeniz faydalı olacaktır. Bunlar aynı zamanda genel sağlık kalitesini artırmak için de faydalı şeylerdir.

D-Aspartik Asit Takviyeleri

Aminoasitlerin bir çeşidi olan bu takviyeler, sperm hücrelerinin çoğalmasına yardımcı olarak sayı ve kalitenin artmasını destekler. Erkeklerde cinsellik hormonu olan testosteron düzeyinin önemli ölçüde artmasına yardımcı olur.

Bir uzman tavsiyesi ile alacağınız asit takviyeleri sayesinde, sperm kalitesi ve sayısının artmasına katkıda bulunabilirsiniz. Birçok araştırma yapılmış olsa da bu konuda bazılarının tutarsız sonuçlar verdiğini de hemen belirtmek gerekir. Özellikle kuvvet antrenmanı yapan sporcular üzerinde yapılan araştırmalarda bu asitlerin ters etki yapabileceğine dair çeşitli işaretler de bulunmuştur.

Düzenli Olarak Egzersiz Yapmayı İhmal Etmeyin

Düzenli olarak egzersiz yapmak sadece sperm sayısını ve kalitesini artırmakla kalmayıp, daha sağlıklı bir birey olmanıza yardımcı olur. Testosteron seviyelerinin artmasında ve doğurganlığın daha iyi hale gelmesinde düzenli egzersiz yapmanın önemi büyüktür.

Dünyaca ünlü birçok üniversitede yapılan araştırmalara göre egzersiz yapmayan erkeklerdeki sperm sayısının bir hayli düşük olduğu görülmüştür. Fiziksel hareketlilik testosteron seviyesini artırabildiği gibi, vücuda genel anlamda sağlık kazandırması sebebiyle de oldukça önemlidir.