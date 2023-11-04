Ekim ayında TÜFE, TÜİK verilerine göre, yüzde 3,43 artış gösterdi. TÜFE yıllık bazda yüzde 61,36 seviyesinde gerçekleşti. Yurt İçi ÜFE ekim ayında yüzde 1,94, yıllık bazda yüzde 39,39 olarak gerçekleşti. Peki tüm bu rakamlar ışığında emekli ve memurların yeni maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada:

"Enflasyon burada belirleyici nokta. Emekliler, memurlar ve asgari ücretliler enflasyon rakamlarından etkileniyor.

Yılda iki defa zam alıyor çalışma hayatı. Birincisi Ocak ile Haziran ayı arasında TÜFE dediğimiz yüzde 19.77 açıklanmıştı. İkinci dönem olan Temmuz ayı ile Aralık ayı arasında olan Ekim'e kadar açıklanmış oldu.

ZAM ORANLARI NETLEŞİYOR!

Bunun kendi içerisinde bir hesaplama yöntemi var. 4 aylık TÜFE SSK Bağkur emeklisi alacağı maaşı temsil ediyor. Buradaki oran yüzde 29,40. 4 aylık oran kesin cepte diyebiliriz.

Memur ve memur emeklisi de yüzde 40,38'lik bir artışı şimdiden hakketmiş oldular.

İŞTE TAHMİNİ EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

7500 lira alan bir SSK Bağkur emeklisi yüzde 29.40'lık bir artışlar 9 bin 705 liraya çıkmış oluyor. Memur emeklimiz 9 bin 876 lira alıyor. Yüzde 40'lık bir artışlar 13 bin 868 liraya çıkmış oluyor.

REFAH PAYI BEKLENTİSİ!

Memurların ise maaşı 22 bin 17 liradan, yüzde 40'lık bir artışlar 30 bin 907 liraya çıkmış oluyor. Bunlar net rakamlar, bu rakamlara ek olarak refah payı gelebilir.