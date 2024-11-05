Trendyol Süper Lig'in 11. haftası sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu biten haftanın ardından VAR kayıtlarını yayınladı.

Yayınlanan videoda Eyüpspor-Hatayspor, Bodrum FK - Alanyaspor, Trabzonspor-Fenerbahçe ve Samsunspor - Antalyaspor maçları yer aldı.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDAKİ İLK PENALTI POZİSYONU

Trabzonspor'un Okay Yokuşlu ile penaltı kazandığı pozisyonun VAR konuşmaları.

VAR: "Oğuzhan Hocam Potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum."

HAKEM: "Atilla Hocam geliyorum."

VAR: Bu temas noktası. Trabzonsporlu oyuncu topla oynadıktan sonra 6 numaralı oyuncu rakibin ayağına bir darbe yapıyor."

HAKEM: "Teması gördüm. Bir açıdan daha göreyim."

VAR: "Bir de normal hızdan gösteriyorum."

HAKEM: "Penaltı veriyorum, kart göstermeyeceğim."

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDAKİ İKİNCİ PENALTI POZİSYONU

Trabzonspor'un Simon Banza ile penaltı kazandığı pozisyonun VAR konuşmaları.

VAR: "Oğuzhan Hocam Potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum."

VAR: "Bu temas noktası ilk darbenin. Şimdi buradan normal oynatacağım. Bir açım daha var."

HAKEM: "Geldim. Teması gördüm. Topla kimin oynadığını gördüm.

VAR: "Sol ayağıyla sağ ayağına darbesini gösterdim. Buradan da biraz yavaş çekeyim, temas noktası. Şuradan topla oynamadığını gösterdim. Bu da ayağa darbesi. Bu ayağa, bileğe yaptığı müdahale."

HAKEM: "Benim için yeterli. Penaltı noktasını gösteriyorum, kart göstermeyeceğim."

VAR: "Anlaşıldı."