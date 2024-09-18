Tekirdağ’ın Saray ilçesinde süper meyve aronyanın hasadına başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Saray İlçesi Çayla Mahallesinde bir aronya bahçesini ziyaret ederek makineli hasada katıldı. Üreticiler Arzu ve Yener Girişken, toplam 110 dekar olan aronya bahçeleri hakkında bilgi verdi.

Dünya çapında popülerleşen ve ılıman iklime sahip alanlarda kolaylıkla yetiştirilebilen aronya meyvesi, üzümsü meyveler arasında yer alıyor. Koyu mor veya siyah renkte tatlı-tart meyvelere sahip olan aronya, besleyici bir çalı bitkisi olarak dikkat çekiyor. Çok yıllık olan bu bitki, 2-2.5 metreye kadar yükselebiliyor. Bahar aylarında yeşil yapraklar oluşturan aronya, nisan itibarıyla beyaz çiçeklere bürünüyor ve mayıs ayı ile birlikte meyveler oluşuyor. Hasat işlemi ise ağustos ayının sonlarına doğru yapılıyor.

Aronya yetiştiriciliği, fidan dikimi ile gerçekleştiriliyor. Güneye bakan araziler temizlendikten sonra toprak 50 cm derinlikte işlenerek dikime hazırlanıyor. Makineli hasat yapılacaksa, sıra arası en az 4 metre olmalı. Aronya fidanları 2-2,5 metre sıra arası ve 1,5-2 metre sıra üzeri mesafe ile dikiliyor. Fidanlar, tüp yüksekliğinden biraz daha derin bir şekilde yerleştiriliyor.

Dikimden sonra 3-4 hafta içerisinde her bitkiye 14 ile 18 gram kadar saf azot verilmesi öneriliyor. Yüzlek köklü olan aronyanın dibinin sürekli nemli tutulması ancak su altında kalmaması gerekiyor. Bu nedenle haftada en az 2 kez sulama yapılması tavsiye ediliyor. Ayrıca, ilk 1-2 yıl boyunca fidanların susuz bırakılmaması büyük önem taşıyor.

Aronya, yüksek adaptasyon kabiliyeti sayesinde farklı toprak türlerinde yetişebiliyor. Drenajı iyi, organik madde açısından zengin ve pH derecesi 6 ile 6,5 arasında olan topraklar, aronya yetiştiriciliği için idealdir.

Aronya meyvesinin bir salkımında 5 ile 15 adet meyve bulunuyor ve olgunlaşma süresi, budama şekline ve iklim şartlarına bağlı olarak 90 ile 110 gün arasında değişiyor. Olgunlaşmamış meyveler toplandığında kalite düşebileceği için hasat öncesi olgunluğuna dikkat edilmesi gerekiyor.

Hasat sırasında, toplayan kişi mümkün olduğunca meyveleri ezmeden biriktirerek ayırıyor. İlk iki yıl elle hasat yapılması önerilirken, üçüncü yıldan itibaren makineli hasada geçilebiliyor.

Süper meyve aronya

Aronya, sağlık faydaları ile öne çıkan ve "süper meyve" olarak adlandırılan bir meyve olarak dikkat çekiyor. Antioksidan özellikleri, bağışıklık sistemini destekleme yeteneği ve kalp sağlığına olan katkıları ile aronya, son yıllarda popülaritesini artırdı.

Yüksek oranda antioksidan içeren aronya, hücre hasarını önleyerek yaşlanmayı geciktirmeye yardımcı oluyor. Özellikle antosiyaninler ve flavonoidler gibi bileşenler, sağlıklı yaşamın temelini oluşturan önemli unsurlar arasında yer alıyor. Aronya, C vitamini zenginliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Aynı zamanda kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olabilecek bileşenler de barındırıyor. Lif içeriği ile sindirim sistemini destekleyen aronya, kabızlık sorunlarını önlemekte etkili. Göz sağlığına katkıda bulunan lutein ve zeaksantin gibi karotenoidler içeren aronya, iltihap önleyici özellikleriyle de dikkat çekiyor. Düşük kalorili yapısı ile kilo kontrolüne yardımcı olan bu süper meyve, kan şekerinin dengelenmesine de destek sağlıyor. Aronya, hem taze meyve olarak hem de meyve suyu, reçel veya takviye gıda formunda tüketilerek sağlığa katkı sunuyor. Besleyici özellikleri ile aronya, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek isteyenler için ideal bir seçenek.