Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif güçler, rejim güçlerinin elinde bulunan Serakib ilçesini ele geçirirken binaların çatısına Türk bayrağı asarak kutlama yaptılar.

Türkiye'nin gözü Suriye'deki gelişmelerde...

Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Eş-Şam örgütünün başını çektiği muhalif gruplar, rejim güçlerine karşı büyük bir operasyon başlattı.

İdlib'den başlayan operasyonda, kalabalık muhalif gruplar Halep'e yöneldi.

Esad rejimi de çatışmalar sürerken sivil yerleşim birimlerini karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

SERAKİB KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan rejim karşıtları, İdlib ilinin stratejik öneme sahip Serakib ilçesinin kontrolünü ele geçirdi.

TÜRK BAYRAĞI ASTILAR

İlçeyi kontrol altına muhalifler, binaların çatılarına Türk bayrağı asarak zaferlerini kutladılar.

Silahlı muhalifler, yaklaşık 10 saat içinde, Halep kentine 4-5 kilometre mesafeye kadar ilerledi.

Operasyon, Suriyeli muhaliflerin Mart 2020'den bu yana rejim güçlerine karşı ilerleme sağladığı ilk büyük saldırısı.

2020'de, muhalefetin son kalesi İdlib'de, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan anlaşmayla çatışmalar büyük ölçüde yatışmıştı.

İdlip'teki gelişmelere ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada

"Sınırımızın sıfır noktasında bulunan İdlib ve mücavir bölgede sükunetin muhafazası ülkemiz açısından öncelikli bir meseledir." ifadesini kullanan Keçeli, 2017'den bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ile ilgili bazı mutabakatların tesis edildiğini ve Türkiye'nin taraf olduğu mutabakatların gereğini hassasiyetle yerine getirdiğini vurguladı.

Keçeli, "İdlib'e yönelik son dönemdeki saldırıların, Astana mutabakatlarının ruhuna ve işleyişine zarar verecek boyuta ulaştığı ve ciddi sivil kayıplara yol açtığı konusunda gerekli uyarıları çeşitli uluslararası platformlarda yapmış ve bu saldırıların durdurulması gerektiğini kayda geçirmiştik." dedi.