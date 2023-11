Kuzu etine bir zam daha geldi. Sadece dün kuzu karkas etine 15 gün öncesine göre 45 lira zam yapılarak kilogram fiyatı yüzde 18,3 artışla 245 liradan 290 liraya çıktı. İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, kasaplarda kuzu etin kilogram fiyatının kalitesi ve yağ durumuna göre değişmekle beraber, 590 ila 680 lira arasında satılacağını belirtti.

Kuzu eti fiyatlarındaki bu artışın nedenini, her yılın bu döneminde süt kuzusunun tükenmesine bağlayan Tüfekçi, bu yılın farklı olduğunu ve bazı besicilerin "piyasada kuzu yok, kuzunuzu kesmeyin, 300 lira olacak" gibi söylemlerle kuzu eti fiyatlarını artırdığını ifade etti.

Dana eti fiyatları ise şu an stabil, ancak kuzu etinde olduğu gibi bu hafta içinde bir zam beklentisi bulunuyor. Tüfekçi, kuzu etinin satışa sunulduğunda kira, elektrik ve personel giderleri gibi maliyetlerin de eklenmesiyle fiyatın daha da yükseldiğini vurguladı. Kemiksiz kuzu kuşbaşı kilogram fiyatının kasaplarda 590'dan 680'e kadar yükselmesinin beklendiğini söyledi.

Et tüketiminin her yıl azaldığına dikkat çeken Tüfekçi, müşterilerin aynı bütçeyle daha az et aldığını ve satışlarda yüzde 40'a yakın bir düşüş yaşandığını belirtti. Bu durumu, geçen yıla göre et fiyatlarının yüzde 120 artmasına bağladı.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvancılık desteklemelerinde yüzde 100-150 artış yapıldığı bilgisi verildi. Sürü yöneticisi (çoban) desteği, koç ve teke alım desteği, buzağı desteği gibi desteklerde artışlar yapılarak hayvancılık sektörüne destek sağlanmaya çalışılıyor.