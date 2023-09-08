Yaşanan vahim olayda, 17 yaşındaki A.Ö. ile ağabeyi 28 yaşındaki Ş.Ö., bindikleri taksinin şoförü Ömer Ucan'ı (49) önce darbetti, ardından da telefonunu gasp etti.

Ş.Ö., olay yerine Düden Şelalesi yakınlarındaki bir taksi durağından taksi çağırarak gelirken, araçta bulunan Ömer Ucan'ı Varsak bölgesine gitmek üzere yönlendirdi. Ancak, yol boyunca jandarma ve polis kontrol noktalarını gördüklerinde, Ş.Ö. paniğe kapıldı. Şoförle yaşanan tartışmanın ardından, Ş.Ö. aracı ev adresine sürmesini istedi. Eve geldiklerinde, taksi ücretini ödeyeceğini söyleyen Ş.Ö., daha sonra kardeşi A.Ö. ile birlikte taksiye bindi. Ancak, taksi ücretini ödeyeceklerini söyleyerek Ucan'ı oyalayan kardeşler, ilerleyen dakikalarda silah çekerek Ucan'dan aracı ormana sürmesini istedi. Ş.Ö. ve A.Ö., üzerlerinde silah ve bıçak bulunduruyorlardı ve bu korkunç anlar taksinin kamerasına da yansıdı.

Ucan, bu dehşet dolu anları yaşarken yüzü kan içinde kaldı ve 2 dişi kırıldı. "Kolumun kırıldığını bağırarak ifade edince, Ş.Ö. ile A.Ö. hızla araçtan inmeye çalıştılar. " dedi. Bu sırada Ucan, aracı hareket ettirerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı ve yardım talepleri için yoldan geçenlerden ve taksi telsizinden yardım istedi. İhbar sonucu bölgeye gelen ambulansla özel bir hastaneye götürülen Ucan'ın dişinde, omzunda, kolunda ve parmağında kırıklar olduğu tespit edildi. 4 saatlik tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şüphelilerden A.Ö. daha sonra yakalandı ve gözaltına alındı. Ancak A.Ö., ifadesinde Ucan'ı dövmediğini savundu.

Ömer Ucan, yaşadığı korkunç olayı anlatırken, mağaza işini kapattıktan sonra borçlarını ödemek için taksi işine başladığını belirtti. Olay günü, yolculuğunu başlatırken Ş.Ö.'nün görünüşünün düzgün olduğunu ve herhangi bir sıkıntısı olmadığını düşündüğünü ifade etti. Ancak, Ş.Ö.'nün onu farklı yönlere yönlendirmeye başlamasıyla korku dolmaya başladığını anlattı. Şoför Ucan, bu süreçte Ş.Ö.'nün tehditlerine maruz kaldı ve Döşemealtı'na gitmeleri gerektiği eve vardıklarında taksi ücretini almak istedi. Ancak işler daha da kötüleşti.

Bir süre sonra evden çıkan iki kişinin Ş.Ö. ile A.Ö. olduğunu gören Ucan, korku dolu anlar yaşadı. Birinin belinde silah olduğunu fark ederken, diğerinin bıçak taşıdığını gördü. Ardından, Ş.Ö. ve A.Ö. tarafından zorla arabaya binmeye zorlandı. Ucan, 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alana götürüldü ve telefonu gasp edildi. Bu sırada mücadele etti ve korkunç bir şekilde dövüldü. Kendisini savunmaya çalışırken kolumun kırıldığını fark ettiğinde bağırdı. Bu çığlık üzerine Ş.Ö. ve A.Ö. panikledi, ancak Ucan aracı çalıştırarak kaçmaya başladı.

Yaklaşık 1,5 kilometre sonra, Ucan yardım istemek için korna çalmaya başladı, ancak kimse durmadı. Sonunda bir motosikletli yardım etti ve polisi aradı. Ucan, yaşadığı dehşet dolu anları anlatırken, bir şüphelinin 4 sabıkası olduğunu, diğerinin ise 15 yıl boyunca arandığını belirtti. Ucan, bu iki kişiden şikayetçi olduğunu ifade etti.