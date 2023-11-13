İstanbul'da çalışan taksiciler, taksimetre tarifesine zam yapılması talebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulundu. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, gelen zamlar karşısında esnafın mağdur olmaması için zam istediklerini belirtti.

Habere göre İstanbul'da taksi sahipleri taksimetre tarifelerine zam yapılmasını istiyor. Son yapılan ayarlamayla sarı taksilerde indi-bindi 70 lira olurken, açılış 19.17 lira, kilometre başına ücret 13.75 lira olarak belirlenmişti.

YÜZDE 65 ZAM TALEBİ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeniden tarifelerin ayarlanması gerektiğini ve zam oranının yüzde 65 olması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Aksu, taksici esnafının mağdur olduğunu da belirterek "hizmet kalitemizin düşmemesi ve sürdürülebilir taksi-taksi dolmuş taşıma hizmetine devam edebilmemiz adına bugün İ.B.B. den %65 oranında taksimetre tarife artışı talebinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

ZAM KABUL EDİLİRSE NE OLUR?

Zammın kabul edilmesi halinde sarı taksilerde indi-bindi 115,5 lira olurken açılış 31,63 lira olacak. Kilometre başına ücretin ise 22,68 lira olması bekleniyor.