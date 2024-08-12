Taksim Meydanı’na düğün fotoğrafı çektirmek için gelen Çinli çift, meydanda bulunan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Taksim Meydanı, bu sene de İstanbul’da evlenen yabancı çiftlerin düğün çekimleri için uğrak noktası oldu.

Çinli bir çift, düğün fotoğrafı çekimi için İstanbul Taksim Meydanı’na geldi. Düğün fotoğraflarını Taksim Meydanı ile çevresinde çektiren gelin ve damat, İstiklal Caddesi üzerinde ve nostaljik tramvay önünde poz verdi. Yabancı gelin ve damadı gören vatandaşların cep telefonlarıyla genç çiftlerin fotoğraflarını çekmesi ortaya renkli görüntülerin çıkmasına neden oldu. Taksim Meydanı bu sene de düğün çekimi yapmak isteyen yabancı çiftlerin uğrak noktası oldu. Kendilerine gösterilen ilgi sonrası düğün çekimini gerçekleştiren gelin ve damat daha sonra araçlarına binerek meydandan ayrıldı.