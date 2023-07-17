İznik, UNESCO'ya aday tarihi kenti olmasıyla bilinen bir yerleşim birimi olarak her köşesinde tarihi eserlerle dolu bir bölge olarak bilinir. Son olarak, İznik Gölü'nde plaj işletmeciliği yapan genç bir adam, dikkat çekici bir keşfe imza attı. Suyun içinde bulduğu demir okun, Roma dönemine ait olduğu tespit edildi ve 2000 yıllık olduğu düşünülüyor. Bulunan ok hemen müze yetkililerine teslim edildi.

İznik'e bağlı Göllüce Mahallesi'nde plaj işletmecisi olarak çalışan Tarkan Koldaş, rutin temizlik yaparken eline sert bir demir cismin takıldığını fark etti. Yakından incelediğinde tarihi bir ok ucuna benzediğini anladı ve hemen cismi koruma altına aldı. Tarkan Koldaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Burada hizmet verdiğimiz plajı temiz tutmak için sürekli olarak çalışmalar yapıyoruz. Kum ve taşlar arasında bu tarihi ok ucunu bulduk. Zaten İznik, önemli bir tarihi kent olduğu için sürekli olarak tarihi objelerin çıktığı bir bölge. Durumu hemen belediyeye bildirdik ve zabıta ekipleri olayı kayıt altına aldı. Bulduğumuz eseri müzeye teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

İznik, tarihi boyunca Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi dört büyük medeniyete başkentlik yapmış önemli bir kenttir. Bu sebeple, İznik'te zaman zaman ilginç olaylar yaşanmaktadır. Bulunan 2000 yıllık Roma dönemine ait ok, İznik'in zengin tarihine yeni bir halka eklemiş oldu. Bölgede sürekli olarak benzer keşiflerin yapıldığı bilinmektedir ve bu tür eserler müze yetkilileri tarafından büyük bir özenle korunmaktadır.