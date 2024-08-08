AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, salçalık domates üreticisinin sorunlarını bildiklerini ve ilk etapta Tarım Kredi Kooperatifi aracılığı ile 25 bin ton salçalık domates alımı gerçekleştireceklerini ifade etti.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey bölgesinde salçalık domates üreticisinin yol kapatma eyleminin ardından AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen bir açıklama yaptı. Özen, çiftçinin sorunlarını bildiklerini belirterek, ilk etapta 25 bin ton salçalık domates alımı yapılacağını ifade etti. Mayıs ayında salça, patates ve soğanda ihracat kotasını da kaldırdıklarını dile getiren Özen, şunları kaydetti: “Mustafakemalpaşa ve Karacabey bölgemiz Türkiye’nin salçalık domates üretiminde yaklaşık yüzde 60-65’ini karşılıyor. Oradaki çiftçilerimiz katma değer üretiyor. Bu sene salçalık domates fiyatlarıyla ilgili yaşanan bir sıkıntı var, onun farkındayız. Son 3 yıl fena gitmemişti. Bundan 3 sene önce de buna benzer durum ortaya çıktığında biz yine o zaman Mustafa Esgin vekilimiz ve diğer vekil arkadaşlarımızla, il başkanımızla devreye girip fiyatın regülasyonu anlamında müdahale etmiştik. Kaldı ki mayıs ayında Ticaret Bakanlığımız özellikle salçada, patates ve soğanda ihracat kotasını da kaldırdı”.

Ekim başında ziraat odası başkanlarımızın özellikle mevsimlik tarım işçilerinin Bursa’ya gelişi noktasında sıkıntıların olduğunu ve onların çözümü noktasında da yanlarında olduklarını belirten Özen, “Biz çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntılarda onların yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bugün özellikle bu sene 2 yıl öncesi ile mukayese ettiğimizde rekoltede yüzde 50’ye yakın artış var. Geçen yıl mısır eken çiftçilerimiz bu sene mısır yerine domates ektiler. Havaların sıcak gitmesi, ürünün bereketli olması rekoltenin yüzde 50 artmasına sebep oldu. Uluslararası piyasalarda salça fiyatlarıyla alakalı yaşanan bir süreç var. Bunlar ortaya çıkan tabloda çiftçilerimizin de sıkıntı yaşadığı bir süreç haline geldi. Bizler bu durumun farkındayız. Gerek Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Hazine Maliye Bakanlığımızla sürekli iletişim halindeyiz. Geçtiğimiz gün, yaptığımız görüşmeler neticesinde ilk planda 25 bin ton domates alımı gerçekleştirerek piyasanın regülasyonunda katkı sağlayacağız. Bu ilerleyen süreçte ihtiyaç halinde devamı olacak. Çiftçilerimiz tepkilerini dile getiriyorlar. Onları da anlayışla karşılıyoruz. Bunun provoke etmek isteyen, siyaseten kendine malzeme çıkartmak isteyenlere de müsaade edilmemesi gerekiyor. Biz sürekli çiftçilerimizle, ziraat odası başkanlarımızla irtibat halindeyiz. Bakanlarımız, valimiz, milletvekili arkadaşlarımız bu sorunun çözümünde elimizden gelen gayreti ortaya koyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Süreci hep birlikte takip edeceğiz” dedi.