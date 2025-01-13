Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, bilet fiyatlarının enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında güncellendiği belirtildi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın yolcularımız, 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir. Bu güncelleme ile siz değerli yolcularımıza demiryolu ulaşımında ekonomik ve konforlu seyahat imkânı sunmaya ve hizmet kalitemizi sürekli artırmaya devam edeceğiz. Yolcularımıza önemle duyurulur."

YHT bilet fiyatlarında son durum

Zam sonrası YHT bilet fiyatlarında dikkat çeken artışlar yaşandı. İşte yeni tarifeye göre belirlenen fiyatlar:

Ankara-İstanbul: 540 TL’den 780 TL’ye

Ankara-Konya: 250 TL’den 360 TL’ye

Ankara-Eskişehir: 280 TL’den 390 TL’ye

İstanbul-Eskişehir: 350 TL’den 505 TL’ye

İstanbul-Konya: 790 TL’den 1140 TL’ye yükseldi.