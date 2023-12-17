Bursa'nın tarihine damgasını vuran çivisiz cami, 136 yıldır gökyüzüne yükselen bir mührü temsil ediyor. Trabzonlu ustaların 1884 yılında ustalıklarını konuşturarak çivi çakmadan inşa ettiği bu eşsiz cami, günümüzde hala İznik ilçesinin Elmalı köyünde gururla ayakta duruyor.

150 metrekarelik alanda, çentik yöntemiyle meşe ağaçları kullanılarak oluşturulan bu ahşap mabet, sadece Bursalıların değil, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. 1871'de yangında küllerine dönen önceki mescidin yerine inşa edilen çivisiz cami, ustalıkla işlenmiş ahşap detayları ve estetik dokunuşlarıyla görenleri büyülüyor.

Caminin tarihine dair bir diğer önemli anekdot ise 1947 yılında yapılan ufak bir ilave. Bu yılda gerçekleştirilen eklemelerle birlikte çivisiz cami, zaman içinde elden geçirilmiş ve 2014 yılında Bursa Valiliği tarafından özenle restore edilmiştir. Modernize edilirken bile aslına sadık kalınan cami, tarihi ve kültürel bir miras olarak günümüze ulaşmıştır.

2004 yılında Elmalı Mahallesi'ne ek bir cami yapılmasına rağmen, çivisiz cami yaz aylarında hizmete devam ediyor. Isıtma sistemi olmaması nedeniyle kışın yeni cami tercih edilse de, bu tarihi eser her mevsim ziyaretçilerine eşsiz bir atmosfer sunuyor.

Bursa'nın gizemli çivisiz camisi, Trabzonlu ustaların titiz çalışması ve zamanla yapılan özenli restorasyonlar sayesinde, İznik turizminde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Elmalı çivisiz ahşap cami, ziyaretçilere hem ibadet etme hem de tarihi bir yolculuk yapma fırsatı sunarak, yıllardır ayakta duran eşsiz bir anıt olma özelliğini koruyor.

MURAT AVCI