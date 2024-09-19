Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin Şehit ve Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin, 19 Eylül Şehit ve Gaziler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Tekin’in mesajı şöyle;

“Bu vatan bize şehit ve gazilerimizin emanetidir" vurgusu yapan Av. Tekin, “Dini, Vatanı, Milleti ve Bayrağı için ölmeyi göze alan bizim imanlı insanlarımızdır şehitlerimiz. Dinimizde şehitlik, en büyük mertebedir. Gaziler de, aynı vasıflara sahip ateşe adeta meydan okumuş, zorlu şartlara korkusuzca göğüs germiş kahramanlarımızdır. 19 Eylül ‘şehit ve gaziler günü’ nü en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.