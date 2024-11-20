Tekirdağ’da bir kişinin kendisine ait olduğunu iddia ettiği arazilerden geçen yolları tel örgüyle kapatması, mahalle sakinlerinin tepkisine neden olurken, başka bir caddedeki bir alanın daha tel örgüyle kapatılması krize neden oldu.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir vatandaş, sabah Soysal Sokak’taki arazisinin kendisine ait olduğunu öne sürerek yolu tel örgüyle kapattı. Mahallede tepkiyle karşılanan bu durum, ilerleyen saatlerde Muratlı Caddesi’ne de sıçradı. Arazi sahibi Ayla Güven, tapularının 1982 yılından beri mevcut olduğunu belirterek, belediyeyle uzlaşma beklediklerini ifade etti.

Bir alanı daha kapattılar

Akşam saatlerinde Muratlı Caddesi’ndeki bir alanı daha kapatıldı. Kaldırımda tel örgü ile karşılaşıp yolda yürümek zorunda kalan vatandaşları, araç trafiğini zor durumda bıraktı. Tel örgüler nedeniyle daralan sokakta bazı araçlar hasar gördü. Belediye zabıta ekipleri, kapatılan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Vatandaşlar, duruma bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.