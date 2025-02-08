Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malkara’da düzenlenen etkinliklerle uyuşturucu ile mücadele konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4-7 Şubat 2025 tarihleri arasında Malkara ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ faaliyeti kapsamında ailelere uyuşturucu maddelerin zararları ve bağımlılık konularında bilgilendirme yapıldı. Etkinliklerde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen ’Bağımsızlık Seferberliği’ çalışmaları da anlatıldı.

Toplam 16 farklı etkinlikte 241’i anne olmak üzere 279 vatandaşa ’UYUMA’ ve ’NARVAS’ projeleri tanıtılarak farkındalık oluşturuldu. Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.