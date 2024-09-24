Tekirdağ’da Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta 44 adet tarihi eser, kazı malzemeleri ve metal detektörü ele geçirildi. F.C. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, 23 Eylül 2024 tarihinde Hürriyet Mahallesi’nde bir araç ve sürücüsü F.C. üzerinde bir arama gerçekleştirdi. Arama sonucunda, farklı boyutlarda 44 adet sikke, takı ve benzeri tarihi eserlerin yanı sıra bir kürek, bir kazma ve bir metal el detektörü bulundu.

Kaçak kazı yapma suçundan ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefetten F.C. hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.