Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Kapaklı ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Y.A., S.Ç., A.E. ve A.B.B. isimli şahısların ikamet ve araçlarında arama yaptı. Yapılan aramada 1 kilogram 363 gram skunk, 153 gram kokain, 81 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 34 adet tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği, 5 hassas terazi ve 1 şarj aletiyle birlikte el telsizi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.B.B. ve A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.