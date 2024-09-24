İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 67 hayatını kaybeden ünlü senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu, Teşvikiye Camii’nde düzenlenen cenaze töreni düzenlendi. Giritlioğlu’nun naaşı 25 Eylül Çarşamba günü Antakya Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu 67 yaşında hayatını kaybetti. Türk sinemasına önemli eserler kazandıran Giritlioğlu için Teşvikiye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Giritlioğlu’nun ailesi ve yakınları dışında sanat camiasından birçok ünlü isim katıldı.

“Hikayeleri anlatma biçimi ona özeldi”

Tomris Giritlioğlu’nun sektörde kadın olmayı çok iyi başardığını dile getiren oyuncu Cansel Elçin, “Benim mentörümdü, mesleki annemdi. Son 10 senedir zaten kendisi piyasadan çekildi. Onun yokluğunu da fark ediyoruz. Hikayeleri anlatma biçimi ona özeldi. Çok güzel anlatıyordu hikayeleri. Sektörde bir kadın olmak zor. Onu da çok iyi başarıyordu. Bu yüzden de dışardan kendisi sert gözüküyor olabilirdi. O erkek egemenliğine karşı duran bir pozisyonuydu. Sektör için büyük bir kayıp. Sadece oyuncu değil, yönetmen ve senarist de yetiştirdi. Bundan sonra bizim görevimiz de onun öğrettiklerini aktarmak” ifadelerini kullandı.

“Hepimizin üzerinde de çok büyük emeği var”

Giritlioğlu’nun sektörde birçok oyuncu üzerinde emeği olduğunu belirten oyuncu Fırat Tanış, “Tomris Hanım bir okuldu. Deveye hendek atlattı. Hepimizin üzerinde de çok büyük emeği var. Biz zaman zaman karşılaşıp merhabalaşırdık. Hastalığı zannedersem ki son zamanlarda ilerlemişti” dedi.

"Bizi sektöre kazandıran bir duayendi”

Giritlioğlu’nun bir duayen olduğunu söyleyen oyuncu Hüseyin Avni Dalyan, "Hepimizin başı sağ olsun. Sektörün başı sağ olsun. Bizi sektöre kazandıran bir duayendi. Bizim kendimizde göremediğimiz şeyi o gördü. O bunu siz yaparsınız dedi. Hakikaten sektörde yeri doldurulamayacak insanlardan diyebiliriz çünkü Tomris Giritlioğlu her şeydi” diye konuştu.

“Çok değerli bir sanatçıyı kaybettik”

Çok değerli bir sanatçıyı kaybettiklerini belirten Belçim Bilgin, "Bir kadın olarak bizim sektörümüzde hiç kimsenin yapamaz dediği her şeyi yapmış olması ve daha bir sürü şey aslında Tomris Giritlioğlu kelimelerle anlamsızlaşıyor onu anlatmak. Onun bıraktığı izleri de öyle. Çok değerli bir sanatçıyı kaybettik. Ama onun bıraktığı bütün değerler bizimle yaşamaya devam edecek” dedi.

Tomris Giritlioğlu için ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Giritlioğlu’nun naaşı 25 Eylül Çarşamba günü Antakya Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.