Torku Şeker Bisiklet Takımı sporcusu Haktan Ramazan Sayan,İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlenecek olan Dünya Bisiklet Yol Şampiyonası’nda ülkemizi gururla temsil edecekKONYA (İGFA) - Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Torku Şeker Bisiklet Takımı sporcusu Haktan Ramazan Sayan, İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlenecek olan Dünya Bisiklet Yol Şampiyonası’nda pedal çevirecek.

Şampiyonada 26 Eylül’de start alacak olan Sayan, hem Türkiye’yi hem de Torku Şekerspor’u başarıya götürmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin bisiklet sporundaki yükselen yıldızlarından biri olan Sayan, başarı ile ülkesine dönmeyi hedeflediğini söylerken, Torku Şeker Bisiklet Takımı Milli Antrenörü İsmail Uğurlu da Sayan’ın ülkemizi ve Torku Şekerspor’u gururla temsil edeceğini aktardı.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu da uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek olan Sayan’a başarı dileklerini iletirken şampiyonayı yakından takip ettiğini sözlerine ekledi.