Kaza, saat 21.15 sıralarında Burdur'un Aydınlıkevler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emrah K. (26) idaresindeki 15 ACD 748 plakalı motosiklet ile Şerife Y. idaresindeki 15 ABB 710 plakalı BMW marka lüks otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Emrah K. ve arkasında yolcu olarak bulunan İsmail A. (21) yere düşerek yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerini yaptığı ilk müdahale sonrası Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası kazazede yakınları olay yerine gelerek sözlü olarak tartışmaya başladı. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüşürken olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen takviye polis ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle ayrılan taraflar olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.