Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Deydinler Mahallesinde seyir halinde olan Hamza Y.(34) yönetimindeki 16 KHP 62 plakalı traktörü fark etmeyen Suriyeli uyruklu Muhammed A.(7) bisikletiyle çarptı. Kafasına aldığı darbe nedeniyle kanlar içinde kalan küçük çocuğa ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.