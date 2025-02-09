Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Cafu, topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde iyi yükselen Da Costa’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı çıktı.
26. dakikada Hajradinovic’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Taha Şahin kafayla topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Rodrigues’in bekletmeden uzak köşeye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
30. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Ghezzal’ın ceza sahasına ortaladığı top doğrudan kaleye yöneldi. Kaleci Sinan Bolat’ın müdahale edemediği top filelerle buluştu. 1-1
38. dakikada Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, oyun alanındaki topa dokunduğu gerekçesiyle direkt kırmızı kart gördü.
45+6. dakikada Fall, ceza sahası içinde Mithat Pala’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
45+8. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Hajradinovic, kalenin ortasına yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
Hakemler: Ozan Ergün, Furkan Ürün, Murat Temel
Kasımpaşa: Sinan Bolat, Winck, Piatkowski, Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Da Costa
Yedekler: Gianniotis, Sadık Çiftpınar, Gökhan Gül, Brekalo, Can Keleş, Yaman Suakar, Opoku, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Barak
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Papanikolaou, Mithat Pala, Ghezzal, Varesanovic, Akintola, Sowe
Yedekler: Canberk Yurdakul, Alikulov, Jurecka, Buljubasic, Hadziahmetovic, Ayberk Karapo, Zeqiri, Minchev, Habil Özbakır, Doğanay Avcı
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Rodrigues (dk. 26), Hajradinovic (dk. 45+8 pen.) (Kasımpaşa), Ghezzal (dk. 30) (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Burak Yılmaz (Teknik Direktör) (dk. 38) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Varesanovic (Çaykur Rizespor), Cafu (Kasımpaşa)