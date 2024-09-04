Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, e-ihracatta “Made in Türkiye” ürünlerle oluşturdukları yeni iş hacmini ve imza attıkları önemli çalışmaları, İstanbul’da düzenlenen IGEXX Küresel E-İhracat Zirvesi’nde katılımcılarla paylaştı. Zirvenin konuşmacıları arasında Trendyol CEO’su Erdem İnan da yer aldı. İnan, son 1.5 yılda 90 bini aşkın yerli satıcıyı e-ihracatçı haline getiren “Türkiye’nin e-ihracat şampiyonu” şirketin, sene sonunda bu sayede ülke ekonomisine 3 milyar dolarlık ek katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Küresel ticarette kritik öneme sahip e-ihracatın bugünü ve geleceği, 4-5 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen IGEXX Küresel E-İhracat Zirvesi’nde ele alınıyor. Dünyadan ve Türkiye’den fikir liderlerinin ve trend belirleyenlerin katıldığı zirvenin konuşmacıları arasında Trendyol CEO’su Erdem İnan da yer aldı. Zirvenin ilk günü düzenlenen ve “E-ihracatın Geleceği: Türk Pazaryerlerinden İçgörüler” başlıklı panelde soruları yanıtlayan İnan, Trendyol’un e-ihracata yönelik yapılanmasını, şirketin yerli işletmeleri dijitalleştiren mikro ihracat çözümlerini ve bu çözümlerle birlikte Trendyol satıcılarının ulaştıkları başarıları izleyicilerle paylaştı. İnan, Türkiye’nin e-ihracat alanında sahip olduğu potansiyeli yerli işletmelerle el ele vererek en üst seviyede gerçeğe dönüştürmek istediklerini belirtti. Trendyol’un yerli işletmelerin sınır ötesi ticarette rekabetçi gücünü artıran, küresel bir pazar yerine dönüşüm sürecini ve çalışmalarını da paylaştı.

“Made in Türkiye” ürünlerle büyüyor

IGEXX Küresel E-İhracat Zirvesi kapsamında düzenlenen “E-ihracatın Geleceği: Türk Pazaryerlerinden İçgörüler” panelinde söz alan İnan, Türkiye’nin kaliteli üreticilerinin, markalarının, tedarikçilerinin, sahip olduğu lojistik ağın ve kültürel olarak bulunduğu coğrafyada sahip olduğu gücün e-ihracat açısından büyük bir potansiyel oluşturduğunu ve bu potansiyele çok inandıklarını belirtti. İnan, panel kapsamında gerçekleştirdiği konuşmada şunları söyledi:

“Trendyol’un odağında Türk markaları ve üreticiler bulunuyor. Onları ön plana alan iş modelimiz, bizi pozitif yönde ayrıştıran en önemli faktörlerin başında geliyor. Platformumuz üzerinden gerçekleştirilen ve ihracata konu olan ürünlerin yüzde 98’inden fazlası Türkiye’de üretilmiş yerli imalat ürünlerden oluşuyor. Türkiye’de ve yurtdışında markalarımız ve satıcılarımızın ‘Made in Türkiye’ ürünleriyle büyüme hedefimiz, bizi rekabette ileri taşıyor.”

Türk işletmelerini sınır ötesi ticarette daha rekabetçi kılmak üzere yurtdışı yolculuklarına ağırlık verdiklerini de sözlerine ekleyen İnan, Trendyol’un Almanya, Azerbaycan, Körfez ve Doğu Avrupa bölgelerine giriş yaparak önemli başarılara imza attığını söyledi. Yerli işletmelerin, bu ülkelerde satış performanslarını sürekli artırdığını belirten İnan, sözlerine şu şekilde devam etti: “E-ihracat odağımız doğrultusunda, Mayıs 2023’ten bugüne mikro ihracat çözümlerimiz ile 90 binden fazla satıcıyı ihracatçı haline getirdik. Uluslararası aktif müşteri sayımızı 6.5 milyonun üzerine çıkarmış durumdayız. Trendyol ile yerli işletmeler, 80 milyonun üzerinde ürünü yurt dışı pazarlarla buluşturdu. 2023 yılından bu yana satıcılarımız 2 milyar dolarlık toplam ihracat hacmi oluşturdu. Geçtiğimiz yıl da Trendyol ile yerli işletmelerimiz e-ihracatta çok önemli bir performansa imza attı. Dijitalleştirdiğimiz ve e-ihracatçı olmalarına katkı sağladığımız işletmelerimizin oluşturdukları iş hacmi neticesinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ‘Türkiye’de e-ihracatın şampiyonu’ olarak ödüllendirildik. E-ihracat hacminde bu yıl sonu için hedefimiz ise 3 milyar dolar. Küresel ticarete büyük katkı sağlayan e-ticaret platformları arasındaki rekabetin, yakın bir gelecekte daha da artmasını bekliyoruz. Türkiye’de doğmuş, Türkiye’de büyümüş gücünü de Türk markaları ve satıcılarından alan bir şirket olarak Trendyol’u, yerli işletmelerimizle birlikte bu şampiyonlar ligine, dünyanın en iyilerine dahil etmek istiyoruz.”