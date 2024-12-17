

Hafta içinde canlı olarak yayınlanan programda Rumeli Mutfağı ile ilgili tanıtım ve açıklamaları Ramize Ademoğlu, Tuba Ay, Kübra Ay, Meral Esadi ve Savaş Esadi yaptılar. Dernek Başkanı Serkan Ay yemek kültürüyle ilgili bazı detaylı açıklamalar da yaptı.

Başkan Ay, Kaymaçina, Miş Oriz ve Çıbrıka gibi ürünlerin de coğrafi işaret aldıklarını belirtti. Müzik kültürü ile ilgili açıklamaları Dernek Başkan Yardımcısı Kani Ademoğlu, folklor ile ilgili açıklamaları da Folklordan Sorumlu Yönetici Serday Ay yaptılar.



Yaklaşık 3 saat süren program, hem stüdyodakiler hem de ekran başındaki izleyiciler tarafından büyük bir keyifle izlendi. Bursalı Rumeli Yöresi Sanatçısı Rumeli Semih, Rumeli yöresinin birbirinden güzel eserlerini seslendirerek izleyenleri coşturdu. Programda ayrıca geçtiğimiz Ekim ayında Makedonya'da düzenlenen festivalde "En İyi Oyuncu" dalında 1. olan 6 yaşındaki Yusuf Hasanlar herkesin ilgi odağı oldu.



Programın kapanışında kendisine söz verilen Dernek Basın Sözcüsü Müslim Serbest, İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin bu yıl 50. kuruluş yıldönümü olduğunu, bu yılda 50 etkinlik planladıklarını, İnegöl denince akla köftesi, mobilyası ve Oylat Kaplıcaları geldiğini vurguladıktan sonra, Alişan ve tüm Türk halkını İnegöl'e davet etti. TRT 1 olarak kendilerini çok iyi ağırladıkları ve Rumeli yemek, müzik ve folklor kültürünü Türkiye'ye tanıtma imkanı verdikleri için de Alişan'a teşekkür etti. Ayrıca başta İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban olmak üzere, tüm İnegöl halkının ve Rumeli camiasının selamlarını iletti.