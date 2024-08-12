ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, eski adı Twitter olan X platformunda, Elon Musk ile yapacağı röportaj öncesinde yaklaşık bir yıl aradan sonra ilk paylaşımını yaptı. Trump, 2021'de hesabının askıya alınmasından sonra, en son 2023'te paylaşımda bulunmuştu. Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Trump, seçim kampanyasına dair bir videoyu X hesabında yayınladı. Elon Musk, 2022'de X'i satın almasının ardından Trump'ın yasağını kaldırmıştı. Trump, 25 Ağustos 2023'te platformda sabıka fotoğrafını paylaşmıştı. Musk, TSİ 03.00'te Trump ile X'te canlı yayınlanacak bir röportaj gerçekleştirecek. Musk, 2020'de Demokrat Başkan Joe Biden'ı desteklerken, o zamandan bu yana sağa yöneldi ve geçen temmuzda Trump'a destek vermeye başladı.

Kaynak: Bursa'da bugün