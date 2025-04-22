Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, mart ayında 85,9 iken nisan ayında yüzde 2,3 oranında azalarak 83,9 oldu.

Mart ayında 85,9 olarak ölçülen tüketici güven endeksi, Nisan ayında 83,9’a gerileyerek düşüş gösterdi.

Hanelerin mevcut dönemdeki maddi durumu 69,1 puana indi. Önümüzdeki 12 aya ilişkin maddi durum beklentisi ise 84,3 olarak belirlendi.

Genel ekonomik görünüme dair beklenti de azalarak 84,6 seviyesinden 82,8’e düştü.