Bursa'da tüp fiyatlarına 5 Eylül itibariyle zam geldi. İşte yeni fiyatlar...

2023 yılının ilk günlerinde fiyatı 338 TL'ye çıkarılan mutfak tüpünün fiyatına tekrar zam yapıldı.

Son olarak geçtiğimiz Ağustos ayında en son yapılan zam ile birlikte mutfak tüpü fiyatı 498 TL olarak güncellenmişti.

YENİDEN ZAMLANDI

Yapılan zam sonrası 30 TL'lik bir fiyat artışı ile mutfak tüpünün fiyatı 498 TL'den 528 TL'ye çıktı.

Öte yandan Maksi Karavan Tüpü (12) Ağsutos ayında 528 TL'ye satılırken yeni zamla birlikte 558 TL'ye satılıyor.

Mini Tekne Tüpü (2 kg) 130 TL'den 142 TL'ye,

gri küçük tüp (2 kg) 97 TL'den 102 TL'ye,

forklift tüpü (16 kg) 663 TL'den 703 TL'ye,

forklift tüpü (24 kg) 997 TL'den 1057 TL'ye,

Ticari tüp (24 kg) 997 TL'den 1057 TL'ye,

sanayi tüpü (45 kg) 1871 TL'den 1985 TL'ye,

propan tüpü (45 kg) ise 2044 TL'den 2168 TL'ye yükseldi.