NATO Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG2) kapsamında görev yapan TCG Yzb. Güngör Durmuş ve TCG Akçay, İtalya’nın Taranto limanını ziyaret ederek Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenledi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, NATO Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG2) sancak gemisi TCG Yzb. Güngör Durmuş ve TCG Akçay’ın, İtalya’nın Taranto limanına gerçekleştirdiği ziyareti duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait gemilerin Kurban Bayramı’nı kutlamak amacıyla Taranto’da bayramlaşma töreni icra ettiği belirtildi.Bakanlık, bu anlamlı etkinliğin NATO misyonlarına katkı sağlayan Türk gemilerinin dayanışma ruhunu yansıttığını vurguladı

https://twitter.com/tcsavunma/status/1932337821081071804

Ziyaret, NATO görev grubu kapsamında Türkiye’nin denizdeki etkin rolünü bir kez daha ortaya koyarken, bayramlaşma töreni de Türk denizcilerin birliğini ve dayanışmasını simgeledi.