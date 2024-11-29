Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, huzurevi sakinleri için moral konseri verdi. Türk Sanat Müziği eserlerini seslendiren koro üyeleri, huzurevi sakinlerine ve katılanlara unutulmaz bir gün yaşattı.

Verdiği konserler ile Bursalı sanatseverleri musikiyle buluşturan Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, şarkılarını bu kez baş tacı yaşlılarımız için söyledi. Huzurevi sakinleri için düzenlenen moral konserinde, Şef Rüştü Şentürk yönetimindeki koro üyeleri, Türk Sanat Müziği’nin birbirinden seçkin eserlerini seslendirdi. Koro üyelerinin seslendirdiği eserlere huzurevi sakinleri de eşlik etti. Hareketli şarkılarda dans eden huzurevi sakinleri, gönüllerince eğlenmenin mutluluğunu yaşadı. Konserin sona ermesinin ardından Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, huzurevi sakinleri ile sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu. Esendemir, huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler verdi.

Şarkılar söyleyip dans ederek oldukça keyifli zaman geçiren huzurevi sakinleri, Osmangazi Belediyesi’ne ve Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’na teşekkürlerini sundu.