Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadeledeki kararlılığı vurgulanarak, operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek."