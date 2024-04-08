Dünya genelinde haftalık 4 gün mesai denemeleri yaygınlaşmaya başlamışken Türkiye'de de bir ilk yaşandı. Elyaf üreticisi bir şirket başarılı denemelerin ardından sistemi kalıcı hale getirdi.

Haftalık 4 gün mesaiye yüzde 94 oranında katılım olduğu aktarılırken Şirketin Ceo'su Cengiz Taş,dört günlük çalışma haftasının çalışanlardan güçlü bir destek aldığını ve şirket içinde artan işbirliği ve ekip ruhunu teşvik ettiğini belirtti.

İş başvurularında artış

'Dört günlük çalışma haftası' denemelerinin başarılı olması üzerine şirket bu çalışma düzenini kalıcı hale getirdi. Şirket çalışanlarıyla yapılan bir ankette, dört günlük çalışma haftası çalışan bağlılığını, üretkenliği, motivasyonu ve iş-yaşam dengesini yüzde 85'in üzerinde destekledi.

CEO Cengiz Taş'a göre iş başvuruları da artış gösterdi.

İzin günleri sabit değil

Şirkette yaşanan olumlu sonuca rağmen, zorluklar yaşandı. Başlangıçta salı ve perşembe günleri izin günü olarak belirlenmişti. Ancak sabit gün sistemindeki aksaklıklar nedeniyle şirket izin günlerini daha esnek bir şekilde belirlemeye karar verdi.

Bazı çalışanlar da tam gün izin yapmak yerine izinleri saatlere bölerek kullanmayı tercih etti. Bu talepler doğrultusunda şirket, dört günlük çalışma haftasının bir parçası olarak kısmi molalar uygulamaya başladı.