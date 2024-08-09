Deniz Yücel Cumhuriyet Halk partisi sözcüsü genel başkan yardımcısı ve İzmir milletvekili olarak görev yapıyor. Bugün Bursa'da salçalık domatesleri ellerinde kalan çiftçilerin eylemi işaret ederek, eğer önlem alınmazsa Türkiye'deki krizlere bir de gıda krizi eklenecek ifadelerini kullandı.

İzmir milletvekili Deniz Yücel AK parti'ye sert eleştirilerde bulundu.

Yücel yaptığı açıklamada Türkiye'nin her alanında kriz yaşandığını ve bunun sorumlusu Niksar olduğunu vurguladı.

22 Yıllık AK Parti iktidarının Türkiye'yi krizler ülkesi haline getirdiğini ifade eden Yücel, son dönemlerde 'üretemiyoruz' seslerinin yükseldiğini belirterek; Rize'de, Giresun'da, Bursa'da ve Gaziantep'te üreticilerinin zor durumda olduğunu vurguladı.

Deniz Yücel yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

22 yıllık AKP iktidarı Türkiye'yi krizler ülkesi haline getirdi...

İstisnasız her alanda kriz yaşanıyor. Son dönemde ülkemizin dört bir yanında "üretemiyoruz" sesi yükseliyor.

Rize'de çay, Giresun'da fındık, Bursa'da domates, Gaziantep'te fıstık üreticileri zor durumda... Aydın'da pamuk üreticisi sıkıntıda, Adana'da üretim yapmak isteyen çiftçi sulama sorunu yaşıyor.

Eğer önlem alınmazsa Türkiye'deki krizlere bir de "gıda krizi" eklenecek... Bu öngörüsüz, plansız, liyakatsiz iktidar tarımı da bitiren hükümet olarak tarihe geçecek.