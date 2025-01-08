

İnegöl Belediyesi Spor salonunda düzenlenen programa Kaymakam Eren, Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Jandarma Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı, Emniyet Müdürü Okan Şen, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ile öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Astronot Alper Gezeravcı "Bu görevi sizlerle paylaşma çabamızın motivasyonu, sebebi 22 günlüğüne uzaya gönderilmiş bir Türk vatandaşının hayat hikayesini anlatması değil. Çünkü bu görev bir vatandaşımızı 22 gün tecrübe sahibi etmek için değil, ülkemizin geleceği olan siz değerli kardeşlerimize yıllardır her ortamda yaftalanmaya çalışılan özgüvenlerinizi ayağa kaldırmaya vesile olacak. Devletimizin gücünü, iradesini dünyanın gelişmiş ülkelerinden hiçbir eksiği olmadığını net olarak idrak etmesine vesile olacak. Yapacağınız bütün işlerde, ulaşmak istediğiniz bütün hedeflerde ilham kaynağınız olacak bir başarının net portresini gözler önüne sermek amacıyla buraya geliyoruz.

Bir sefer dünya atmosferinden çıkardığımız bir roketi ay yüzeyine sert iniş yaptırmayı planlıyoruz. Çarptırmak. Bu ilk görevden çıkan dersle, ikinci bir görevde hali hazırda devam eden bilimsel bir objenin ay yüzeyine yumuşak iniş yaptırarak bilimsel çalışmalara başlamayı planlıyoruz. Bu hedef aralığı 2026-2028. Koyduğumuz hedef bir tur atıp geri gelmek olsaydı bunu bugün yapabilecek durumdayız. Ancak bizim koyduğumuz hedef bu değil. Biz ay yüzeyine bir obje indirmeyi planlıyoruz. İnsanoğlu 70 yıldır uzay alanında faaliyet gösteriyor ama sadece 6 tane ülke yaptı. Biz 7. Ülke olma yolunda hedef koyduk.

Kısmi bir artış geçirdi ancak son 10 yılda devasa gelişmelere şahit olmamıza vesile oldu. Ancak artan bu insanoğlunun uzaya gidişindeki en büyük engel işin başladığı nokta: Dünyadan çıkış. Bugün cebinizde bütün finans kaynağınız hazır olsun, elinizde bütün bilimsel üniteleriniz hazır olsun uzaya bir fırlatma talep ettiğinizde 2 2,5 yıl sonraya gün alabiliyorsunuz. Dolayısıyla ülkemizin uzay alanında koymuş olduğu hedeflerde uzaya bağımsız erişim sağlanabilmesi açısından dünyanın fırlatma lokasyonlarından en önemli birisi de bizim ülkemizin kontrolünde bir uzay limanı projesi üzerinden çalışıyoruz. Proje çok ciddi aşamalara gelmiş durumda. Ancak içerisindeki hassasiyet olması sebebiyle detaylarını önümüzdeki süreçte devlet büyüklerimiz paylaşıyor olacak.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüklerimiz ısrarla her yerde belirttiği gibi en büyük güvendiğimiz ve teminatımız toprağımızın altındaki doğal zenginliklerimiz değil. Toprağımızın üstündeki asıl değerlerimiz. Siz gençlerimizsiniz. Lütfen daha bu yaşlardan itibaren üniversite hayatınızda ve mezun olur olmaz hayatınızın kariyer açısından ilk dönemlerinde bu ülkenin çok önemli projelerinin içerisinde yer alacağınızın idrakıyla bugünlerden sırtınızda taşıdığınız o küfenin içini doldurun. Hayatta bir başarıya erişmek için 50’li 60’lı yaşlara kadar bekleyeceğinizi bunun için zamanınız olacağını düşünmeyin kardeşlerim. "dedi.