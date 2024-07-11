İstanbul’un kuruluş mitolojileri, uluslararası akademik iş birliğiyle hazırlanan bir belgeselde hayat buluyor. Altınbaş Üniversitesi, Princeton Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi’nden öğretim üyelerinin katılımıyla yürütülen proje, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken İstanbul’un kuruluş efsanelerini derinlerine inecek.

Belgesel projesinde, Altınbaş Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Avcı, Princeton Üniversitesi Antropoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Onur Günay ve Harvard Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Merkezi Müdürü ve Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal Kafadar birlikte çalışıyor. Proje, İstanbul’un kadim kuruluş hikayelerini modern bir bakış açısıyla ele almayı hedefliyor.

Haziran ayında Harvard Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Merkezi tarafından düzenlenen iki haftalık gezici yaz seminerine davet edilen akademisyenler, Prof. Dr. Cemal Kafadar’ın rehberliğinde Marmara Bölgesi’nde önemli yerleşim yerlerini ziyaret etti. Seminerin 8 günü boyunca antik, orta çağ ve erken modern dönemlere ait önemli bölgelerde çekimler yaparak, bu dönemlerin İstanbul’un kuruluş mitolojisi üzerindeki etkilerini belgelediler.

Şehrin zengin tarihine ve mitolojik geçmişine ışık tutulacak

Belgesel ekibi ayrıca Marmara Bölgesi gezisinin ardından çalışmalarına İstanbul’da devam ediyor. İstanbul’un tarihi yarımadası ve çevresindeki önemli mekanlarda çekimler yaparak, şehrin kuruluş efsanelerini detaylı bir şekilde belgelemeyi sürdürüyorlar. Belgeselin, İstanbul’un zengin tarihine ışık tutacak ve izleyicilere şehrin mitolojik geçmişini keşfetme fırsatı sunacak önemli bir eser olması bekleniyor.