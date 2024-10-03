Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını Twente 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Szymanski’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Jayden Oosterwolde’nin ceza sahası içinde kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı gitti.
23. dakikada topla buluşan En-Nesyri, pasını Tadic’e aktararak sol çaprazdan ceza sahasına koşu yaptı. Tadic burada bekletmeden pasını verirken topla buluşan En-Nesyri’nin sert şutunda kaleci Unnerstall gole izin vermedi.
24. dakikada Tadic’in ceza sahası içine pasında sol çaprazda topla buluşan Jayden Oosterwolde, dar açıdan yaptığı sert vuruşta top direğe çarparak uzak köşeye açıldı.
29. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topa buluşan Regeer’in uzak köşeye ortasında burada bulunan Vlap’ın kafayı vuruşunda yerden seken meşin yuvarlak kaleci Livakovic’in üzerinden ağlarla buluştu. 1-0
32. dakikada Lammers’in pasında topu alan Regeer, Amrabat’tan sıyrılarak ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kurtardı.
Hakemler: Chris Kavanagh, Lee Betts, James Mainwaring
Twente: Lars Unnerstall, Bart van Rooij, Mees Hilgers, Max Bruns, Salah-Eddine, Youri Regeer, Michel Vlap, Van Wolfswinkel, Sem Steijn, Mitchell van Bergen, Sam Lammers
Yedekler: Issam El Maach, Przemyslaw Tyton, Gustaf Lagerbielke, Bas Kuipers, Carel Eiting, Van Hoorenbeeck, Julien Mesbahi, Mats Rots, Mathias Kjölö, Sayfallah Ltaief, Daan Rots, Gijs Besselink
Teknik Direktör: Joseph Oosting
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Fred, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Ömer Bircan Camcı, Samet Akaydin, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Yusuf Akçiçek, Allan Saint-Maximin
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Gol: Michel Vlap (dk. 29) (Twente)
Sarı kartlar: Jayden Oosterwolde, Fred (Fenerbahçe), Michel Vlap (Twente)