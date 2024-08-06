Türk Ortodonti Derneği (TOD), Bahçeşehir Üniversitesi’nde Dünya Ortodontistler Federasyonu Başkanı Prof. Nikhilesh R. Vaid’i ağırladı. Hint asıllı ortodonti uzmanı ekibiyle birlikte GençTOD’lulara yönelik eğitim seminerinde sunum yaptı. Seminerde BAU Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Beyza Hancıoğlu Kırcelli de önemli bilgiler verirken, “Şeffaf plak tedavilerinde yaşanan gelişmeler sayesinde diş tellerinin oluşturduğu estetik kaygılar son bulacak” dedi.

Türk Ortodonti Derneği (TOD) çatısı altında faaliyet gösteren ve ortodonti eğitimi almakta olan genç üyelerin oluşturduğu GençTOD için gerçekleştirilen eğitim seminerlerine bir yenisi daha eklendi. Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüs’te BAU ve TOD iş birliği ile düzenlenen ve gün boyu süren seminere Dünya Ortodontistler Federasyonu Başkanı Prof. Nikhilesh R. Vaid ve Dr. Samar Adel de katıldı. Seminerin açılış konuşmasını TOD Başkanı Prof. Dr. Derya Germeç Çakan yaptı. Gün boyu devam eden eğitim seminerinin önemli bir kısmında Prof. Nikhilesh R. Vaid ve Dr. Samar Adel sunum yaptı. Programda BAU Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Beyza Hancıoğlu Kırcelli ve ortodonti uzmanı Dr. Gilman Yücel de mesleki deneyimlerini aktararak, güncel gelişmeler hakkında bilgi verdi. Seminerde hızla gelişen teknolojinin etkisi ile ortodonti bilimindeki yenilikler, şeffaf plaklar ve uygulama alanları konuşulurken, program sonrasında Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Beyza Hancıoğlu Kırcelli ortodontide gelinen süreçle ilgili bilgi verdi.



Şeffaf plaklar estetik kaygıyı ortadan kaldırıyor

Prof. Dr. Beyza Hancıoğlu Kırcelli, dünyada gelişen teknolojilerin sağlık alanında yenilikler sunduğunu belirtirken, ortodonti alanında da şeffaf plakların önemli yeniliklerden olduğunu dile getirdi. Şeffaf plakların daha önce hafif diş bozukluklarını düzeltmede kullanıldığını ancak günümüzde gelişen üretim ve malzeme teknolojisi sayesinde diş telleri ile tedavi edilebilecek hemen hemen tüm diş ve çene bozukluklarının tedavisinde kullanılabileceğini söyleyen Prof. Dr. Beyza Hancıoğlu Kırcelli, bunun özellikle estetik kaygılar sebebiyle diş teli takmaktan kaçınan kişiler için büyük kolaylık sağlayacağını söyledi. Prof. Dr. Kırcelli, şeffaf plakların, geleneksel tel tedavileri ile karşılaştırıldığında hastalara ciddi estetik avantajlar sağladığını belirterek şunları söyledi:

“Metal tel görüntüsü yoktur. Plaklar tamamen şeffaftır. Hastaya düğün, davet, toplantı, sunum gibi önemli gün ve saatlerde plakları takmama özgürlüğü sunar. Ayrıca bu plaklar takıp çıkarılabilir olduğu için hasta yemek yerken plaklarını çıkarıp rahat rahat ne yemek isterse yer ve yemekten sonra dişlerini kolayca fırçalayıp temizleyip yeniden takar. Bu noktada teller ağızdayken gerekli ağız hijyenini sağlamak tellerin arasındaki tutucu alanlardan dolayı elbette daha zahmetlidir, plak tedavisinde ise ağız hijyenini sağlamak daha kolaydır.”



Teknoloji ile milimetrelik hassas planlamalar yapılabiliyor

Şeffaf plak tedavilerinde gelişmiş yazılım teknolojisi ile birlikte kullanışlı araçlar ve ara yüzlerin gelmesinin büyük avantajlar sağladığını ifade eden Prof. Dr. Kırcelli, “Tedavi planlamasının ve tedavi bitişinin bilgisayar ortamında üç boyutlu olarak görselleştirilebilmesi, yazılımda mevcut durumun planlanan tedavi sonu ile çakıştırılıp elde edilecek diş hareket miktarının milimetrenin onda biri hassasiyetle öngörülebilmesi, bir dişin üzerine gelecek kuvvet miktarının kontrol edilebilmesi gibi stratejik avantajlar sunmaktadır. Ayrıca, hedef bitişe göre planlanmış ve seri şekilde üretilmiş, haftalık değişim ile sıralı şekilde kullanılan plaklar sayesinde hasta başında ve ağız içerisinde geçirilen süre de ciddi anlamda kısalmıştır, şehir dışında yaşayan hastalara erişim imkanları artmıştır” dedi.



Şeffaf plak tedavinin etkinliğini artıracak

Ortodontinin geleceğinde şeffaf plak tedavilerinin daha da ileriye taşınacağını söyleyen Prof. Dr. Kırcelli, son zamanlarda yaygınlaşan şeffaf plak teknolojisiyle ilgili de şunları söyledi:

“Yazıcıdan direkt basılan biyouyumlu ve dayanıklı reçinelerin kullanımının gelişmesi ve yaygınlaşması, dijital izleme ve uzaktan kontrol gibi araçların yapay zeka ile entegre edilmesinin büyük kolaylıklar sağladı. Yeniliklerin şeffaf plaklarla tedavinin etkinliğini arttıracak ve dolayısıyla estetik ve sosyal açıdan tel takmak istemeyip ancak dişlerinin düzelmesini isteyen her yaştan daha fazla sayıda bireye ortodontik tedavi ile güzel ve sağlıklı bir gülüş sağlanabileceğini ifade edecek.”

Kaynak: İHA