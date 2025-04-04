Nilüfer Belediyesi’nin 2018 yılında faaliyete geçirdiği Edebiyat Müzesi ve Arşivi, Türk edebiyat tarihine ışık tutmaya devam ediyor.

Müze, 185’i aşkın şair ve yazarın el yazmaları, kitap eskizleri ve kişisel eşyalarını içeren zengin koleksiyonuyla ziyaretçilerine unutulmaz deneyimler yaşatıyor. Müzede ayrıca özel sergilerde edebiyatseverlerle buluşuyor. Bu sergilerden biri daha meraklıları ile buluştu.

İkinci Yeni akımının usta şairi Ülkü Tamer’i anmak ve onun edebiyat dünyasına katkılarını tanıtmak amacıyla hazırlanan “Şairlerden Bir Şair: Ülkü Tamer” isimli sergi Edebiyat Müzesi ve Arşivi’nde ziyarete açıldı.

Sergide, “Soğuk Otlar Altında”, “İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür” ve “Yanardağın Üstündeki Kuş” gibi önemli eserleriyle Türk şiirine damgasını vuran Ülkü Tamer’in el yazmaları, kitapları, mektupları ve aldığı ödüller yer alıyor. Ziyaretçiler, sadece şiirleriyle değil, çevirileri ve yazılarıyla da edebiyat dünyasına önemli katkılarda bulunan yazarı yakından tanıma fırsatı buluyor.

“Şairlerden Bir Şair: Ülkü Tamer” sergisi, 31 Aralık 2025 tarihine kadar Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi ve Arşivi’nde ziyaret edilebilecek.